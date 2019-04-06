Необычные находки на пляже, от которых мурашки по коже (Фото)

Моря скрывают в себе множество тайн и секретов, которые время от времени открывают обычные люди. Сегодня мы хотели бы показать вам самые необычные вещи, которые были обнаружены случайными прохожими на пляжах по всему миру. Редкая медуза, которая выглядит, как пришелец, загадочный сундук, настоящий ледяной трон и много других странностей далее.