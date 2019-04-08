Такие разные: Редкие кадры известных личностей (Фото) Этих людей привычно видеть на киноэкране или на обложках глянцевых журналов. У них миллионы поклонников по всему миру. И тем интереснее заглянуть за свет софитов и увидеть, какие они - знаменитости в повседневной жизни.