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Пятница, 26.04.2019
Редкие снимки Сильвестра Сталлоне и Бригитты Нильсен
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Редкие снимки Сильвестра Сталлоне и Бригитты Нильсен

Сильвестр Сталлоне был женат трижды. Впервые он женился в 28 лет на Саше Зак, с которой у них родилось двое сыновей. Этот союз продержался более десяти лет. Второй брак актер заключил с актрисой и моделью Бригиттой Нильсен, которую за высокий рост журналисты называли Амазонкой. Эффектная пара всегда была в центре внимания публики, но долго их семейное счастье не продлилось.
spletnik.temaretik.com
Фото: spletnik.temaretik.com
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