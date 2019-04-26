Редкие снимки Сильвестра Сталлоне и Бригитты Нильсен Сильвестр Сталлоне был женат трижды. Впервые он женился в 28 лет на Саше Зак, с которой у них родилось двое сыновей. Этот союз продержался более десяти лет. Второй брак актер заключил с актрисой и моделью Бригиттой Нильсен, которую за высокий рост журналисты называли Амазонкой. Эффектная пара всегда была в центре внимания публики, но долго их семейное счастье не продлилось.