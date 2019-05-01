57-летнюю мать и 34-летнюю дочь принимают за сестер (Фото) Они рассказали, что своим внешним видом они во многом обязаны изнурительным тренировкам. 34-летней маме двоих детей Андреа Мальчевски (Andrea Malczewski) часто приходится объяснять людям, что 57-летняя Шэрон Гауз (Sharon Gause) — ее мать, а не сестра.