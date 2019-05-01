Звезды кинематографа, которых Вы не видели в молодости (Фото)

Предлагаем посмотреть ранние фото знаменитостей. Многих из них вы вряд ли видели в молодости, так что давайте сейчас исправим эту ошибку. Кстати, Морган Фримен не всегда выглядел так, как последние лет 30...