Редкое явление среди звезд: знаменитости, которые сумели создать крепкую семью Крепкие браки — редкое явление среди звезд. Но и среди них есть пары, которые несмотря на все трудности идут по жизни рука об руку много лет, воспитывая детей и внуков. Сегодня мы расскажем о знаменитостях, для которых любовь — это навсегда.