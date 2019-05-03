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Воскресенье, 05.05.2019
Знаменитости, которые были на грани жизни и смерти
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Знаменитости, которые были на грани жизни и смерти

Смерть наступает в жизни любого человека, но иногда нам удается отсрочить это событие. Так случается и с простыми людьми, и с богатыми и знаменитыми. Конечно, у звезд больше денег на то, чтобы отложить судьбоносное свидание с Костлявой, но так бывает не всегда. В некоторых случаях знаменитостям все же приходится встретиться с Мрачным жнецом намного раньше, чем хотелось бы, и никакие деньги или рейтинги тут не спасут.
bugaga.ru
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11:48 Пт, 3 Май 2019 Телеграф
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