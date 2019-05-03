Знаменитости, которые были на грани жизни и смерти

Смерть наступает в жизни любого человека, но иногда нам удается отсрочить это событие. Так случается и с простыми людьми, и с богатыми и знаменитыми. Конечно, у звезд больше денег на то, чтобы отложить судьбоносное свидание с Костлявой, но так бывает не всегда. В некоторых случаях знаменитостям все же приходится встретиться с Мрачным жнецом намного раньше, чем хотелось бы, и никакие деньги или рейтинги тут не спасут.