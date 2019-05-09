Самый дикий поцелуй: блогеры получили негативные комментарии

Снимок был сделан на Шри-Ланке, когда они высунулись из движущегося поезда. Джин и Камилла (Jean и Camille) из Брюсселя (Бельгия), путешествующие по миру и делающие качественные фотографии своих приключений, поделились со своими подписчиками в Instagram фотографией, на которой они выполняли достаточно опасный трюк.