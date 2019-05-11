В поисках идеала: комбинация снимков разных знаменитостей (Фото) Фотохудожник Педро Берг Джонсен (Pedro Berg Johnsen), используя Photoshop, создает идеальную внешность человека. Для этого он всего лишь совмещает два снимка знаменитостей и получает совершенство с чертами самых красивых людей на планете. Результаты его работы поражают!