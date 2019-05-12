Как Арнольд Шварценеггер изменился с годами (Фото) Сегодня посмотрим на фильмографию Арнольда Шварценеггера, чтобы увидеть, как он менялся с годами. Свою первую роль в кино Шварценеггер сыграл еще в далеком 1970 году, когда он снялся в фильме Геркулес в Нью-Йорке.