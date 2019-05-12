Богатейшая из певиц Украины стала жертвой ограбления в Италии

Популярная украинская певица Камалия и ее муж-миллионер Мохаммад Захур с дочерьми отправились в 8-дневный круизный отдых на лайнере.
Как рассказала Камалия в сети, отдых они спланировали из-за школьных каникул дочерей Арабеллы и Мирабелла. Для девочек их звездные родители решили организовать путешествие в Рим на судне MSC SeaView. Во время поездки элитным лайнером на семью Камалии ждали развлечения и экскурсии в Каннах, Монте-Карло, Барселоне, на Корсике и во Флоренции. Однако запланированный отпуск обернулась для звездной пары неприятностью.
По прибытию в Рим у Камалии украли рюкзак, в котором были все документы. Произошло это в аэропорту, поэтому попасть на лайнер певице и ее семье не удалось.
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Возможно, вы подумали, куда же исчезла Камалия?(от меня несколько дней не было ни одной записи в Facebook). Ох, это длинная история... У Арабеллы и Мирабеллы были пасхальные каникулы в школе. Мы решили взять их в путешествие и забронировали отличнейший 8-дневный круиз из Рима на судне MSC SeaView с развлечениями и активностями для деток, плюс — экскурсии и в Каннах, и в Монте-Карло, и в Барселоне, и на Корсике, и во Флоренции... Мы прибыли в Рим 1 мая и вышли в зал для встречающих. Водителя от круизной компании пока не было. Захур с Арабеллой пошли купить воды, а я осталась со всеми вещами. Кто-то внезапно постучал меня по плечу и на ломаном французском спросил как можно пройти в зал вылета. В этот момент его сообщник забрал рюкзак Захура с одной из тележек (об этом я узнала позже). Через пару минут после этого ко мне подошла представительница MSC и появились муж с доченькой. Мы собирались уже толкать наши тележки, когда Захур обнаружил пропажу рюкзака со всеми документами... Мы сообщили в полицию, но она была бесполезна. Мне показалось, что они вообще были частью всего этого фарса... Даже не удосужились пройти на место преступления! Просто дали нам справку, подтверждающую, что произошла кража, и без стыда заявили, чтобы мы их просто так не тревожили. Мол, они сами с нами на связь выйдут, как только что-то найдут. По нашему запросу они подтвердили, что в этом районе работают системы видеонаблюдения (впечатление, будто итальянская полиция молится на то время, когда системы видеонаблюдения будут не только снимать, но и самостоятельно ловить воров). 1 мая, все посольства закрыты... Слава Богу, у нас остались с собой некоторые кредитки! Понятное дело, что ни о каком круизе уже не было и речи. Мы застряли в Риме, чтобы со следующего дня получить свои документы. Низкий поклон и уважение работникам украинского посольства, которые выдали мне мой экстренный (действительный для возвращения домой) паспорт за 30 минут. Захуру и детям повезло меньше, им пришлось посетить британское посольство раза три. Между всей этой суетой и неразберихой мы всё же нашли время прогуляться по историческому Риму и насладиться их изысканной кухной.
"Мы прибыли в Рим 1 мая и вышли в зал для встречающих. Водителя от круизной компании пока не было. Захур с Арабеллой пошли купить воды, а я осталась со всеми вещами. Кто-то внезапно постучал меня по плечу и на ломаном французском спросил, как пройти в зал вылета. В этот момент его сообщник забрал рюкзак Захура из одной из тележек (об этом я узнала позже). Через несколько минут после этого ко мне подошла представительница MSC и появились мужчина с дочкой. Мы собирались уже толкать наши тележки, когда Захур обнаружил пропажу рюкзака со всеми документами", – рассказала Камалия.
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Продолжение прошлого поста: ......... Правда, мы с Мирабеллой заболели, поэтому нам пришлось переехать в дом наших друзей. Супруга нашего хорошего знакомого нашла чудесных врачей, которые смогли нас быстро поднять на ноги. Просто с моим знанием итальянского было проще умереть, чем вылечиться... По возвращении домой, в Киев, я и рассказываю обо всём этом, потому что считаю просто своим долгом предупредить всех, кто едет в Рим быть бдительными: держать свои паспорта “ближе к телу” и хранить свои кредитки и наличные в разных сумках и карманах, чтобы максимально безоблачно провести свой отпуск. И да, не ожидайте никакой помощи от итальянской полиции!!!
Артистка призналась, что сразу обратилась в милицию, однако "показалось, что они вообще были частью всего этого фарса". Итальянские полицейские сообщили, что камеры видеонаблюдения должны зафиксировать момент кражи, поэтому преступников будут искать. А вот для Камалии, ее мужа и детей дали справки о потере документов.
Даже не удосужились пройти на место преступления! Просто дали нам справку, подтверждающую, что произошла кража, и без стеснения заявили, чтобы мы их просто так не беспокоили. Мол, они сами с нами на связь выйдут, как только что-то найдут. На наш запрос они подтвердили, что в этом районе работают системы видеонаблюдения, – поделилась Камалия.
Помогли певице получить документы украинские дипломаты в Италии. В посольстве Камалии выдали экстренный паспорт всего за 30 минут для того, чтобы она могла вернуться в Киев. А вот миллионер Мохаммад Захур с дочерьми трижды обращались к британской дипмиссии, чтобы получить временные документы.
Но на этом приключения звезды не закончились: она с Мирабеллой заболела. Итальянские врачи быстро оказали помощь украинкам, а Камалия счастливо сообщила, что сейчас находится в Киеве и счастлива вернуться домой.