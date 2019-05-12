Необычные правила британской королевской семьи, которые ни в коем случае нельзя нарушать

Все-таки иногда хочется верить, что в нашем мире нет никого, кто стоял бы выше закона. И вот доказательства - одна из самых известных королевских семей в мире, несмотря на происхождение, титулы и положение в обществе, обязана подчиняться этим 13 правилам этикета.