Met Gala: в чем пришли знаменитости на свой первый и последний бал (Фото)

На различных мероприятиях звезды стараются выглядеть как можно ярче. Всем нужно выделяться и показать себя, свои формы, свои дизайнерские или дорогие наряды, свою оригинальность. Ежегодный бал Met Gala как раз то мероприятие, которое по максимуму позволяет блеснуть необычностью и достоинствами. Однако выходы звезд в свет в 2019 году определенно стали ярче и безумнее, чем в их первое появление на Met Gala.