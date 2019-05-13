Архивные снимки знаменитостей прошлого (Фото)

В этом материале фотографии знаменитостей прошлого и настоящего, сделанные во времена их молодости, в непринужденной или необычной обстановке, открывающие нам иную сторону их личности, о которой мы никогда не знали. За каждым таким снимком скрывается своя история, а иногда и целая жизнь.