Снимки знаменитостей под неожиданным ракурсом и в более непринужденной обстановке (Фото)

На этих фотографиях вы увидите известных актеров, музыкантов, политиков и других знаменитостей под неожиданным ракурсом и в более непринужденной обстановке, чем обычно. Тут они дурачатся, тусят с друзьями, отдыхают в перерывах между работой.