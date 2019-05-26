Знаменитости, которые живут со своими родителями (Фото) Сильные и независимые - это не всегда про звезд шоу-бизнеса. Многие влиятельные представители киноиндустрии, лауреаты премии "Оскар" не могут жить отдельно от своих родителей. Мы собрали для тебя звезд, которым так и не удалось покинуть отчий дом.