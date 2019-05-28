Вещи, которые должны быть в каждой женской сумочке летом

Как мы знаем, женская сумочка может вместить все и даже больше, поэтому летом не пренебрегай этой возможностью – многие вещи, без которых вполне можно обойтись в зимний и демисезонный период, лето будут просто необходимы.