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Вещи, которые должны быть в каждой женской сумочке летом
Как мы знаем, женская сумочка может вместить все и даже больше, поэтому летом не пренебрегай этой возможностью – многие вещи, без которых вполне можно обойтись в зимний и демисезонный период, лето будут просто необходимы.
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