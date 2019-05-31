"Громко кричите!": Кристина Агилера снялась в яркой эротической фотосессии

Новости шоу бизнеса: Американская певица снялась для журнала Galore.

Давно мы не слышали про яркую певицу и замечательную маму Кристину Агилеру. Пока популярная артистка проводила время со своей семьей, новости про саму Агилеру появлялось все меньше и меньше.

Но все изменилось в один момент, когда на обложках глянцевого журнала Galore появилась откровенная фотосессия со знаменитой певицей.

38-летняя Кристина Агилера пошла на решительный шаг, наглядно демонстрируя отрытую грудь с черными наклейками. Известно, что автором эротической фотосессии была знаменитый фотограф Эллен фон Унверт, которая любит эпатировать в реальной жизни. Эллен дает понять, что каждая женщина уникальна и обязана ценить себя, независимо от мнения мужского пола.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Mama’s ready to play!! Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 29 Май 2019 в 12:35 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Show me your chips #vegas #theXperience Публикация от Christina Aguilera (@xtina) 29 Май 2019 в 12:59 PDT

"Это для девушек по всему миру, которые сталкивались с мужчиной, не ценящим их. Думаю, что все женщины должны быть замечены, но не все услышаны. Девчонки, громко кричите!", - так прокомментировано один из снимков певицы.