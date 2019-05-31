"Громко кричите!": Кристина Агилера снялась в яркой эротической фотосессии

Давно мы не слышали про яркую певицу и замечательную маму Кристину Агилеру. Пока популярная артистка проводила время со своей семьей, новости про саму Агилеру появлялось все меньше и меньше.
Но все изменилось в один момент, когда на обложках глянцевого журнала Galore появилась откровенная фотосессия со знаменитой певицей.
38-летняя Кристина Агилера пошла на решительный шаг, наглядно демонстрируя отрытую грудь с черными наклейками. Известно, что автором эротической фотосессии была знаменитый фотограф Эллен фон Унверт, которая любит эпатировать в реальной жизни. Эллен дает понять, что каждая женщина уникальна и обязана ценить себя, независимо от мнения мужского пола.
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It was an honor & pleasure to reunite with my dear friend @EllenVonUnwerth for the @Galore Icon Issue!!! Excited for all of you who’ve been with me since our original ‘Back To Basics’ shoot to see our evolution together with new energy (Link in bio to see more photos from the shoot & read the interview I did with @taylaparx)
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"Это для девушек по всему миру, которые сталкивались с мужчиной, не ценящим их. Думаю, что все женщины должны быть замечены, но не все услышаны. Девчонки, громко кричите!", - так прокомментировано один из снимков певицы.