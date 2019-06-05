Знаменитые красавицы без фотошопа и пластики (Фото)

В отличие от современных «эталонов красоты», всемирно признанных красавиц прошлого можно смело считать таковыми без всяких кавычек! На старых фотографиях, обложках журналов и постерах мы видим прекрасные, не испорченные «пластикой» лица, не похожие друг на друга.