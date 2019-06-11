Скачать
Вторник, 11.06.2019
Голливудские дивы, которые прибавили в весе и не страдают этим
1 / 10

Голливудские дивы, которые прибавили в весе и не страдают этим

Быть знаменитым - значит быть на виду, а это значит, что каждый второй заметит малейшее изменения в фигуре. Но дело в том, что некоторые звездные девушки совсем не немного прибавили в весе, а можно сказать, что достаточно много. Самое главное и интересное, они довольны своим телом и любят себя такими, какие они есть сейчас.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Лишний вес, Голливудские знаменитости, Прибавили в весе.
17:18 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь