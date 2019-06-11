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Голливудские дивы, которые прибавили в весе и не страдают этим
Быть знаменитым - значит быть на виду, а это значит, что каждый второй заметит малейшее изменения в фигуре. Но дело в том, что некоторые звездные девушки совсем не немного прибавили в весе, а можно сказать, что достаточно много. Самое главное и интересное, они довольны своим телом и любят себя такими, какие они есть сейчас.
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