Голливудские дивы, которые прибавили в весе и не страдают этим

Быть знаменитым - значит быть на виду, а это значит, что каждый второй заметит малейшее изменения в фигуре. Но дело в том, что некоторые звездные девушки совсем не немного прибавили в весе, а можно сказать, что достаточно много. Самое главное и интересное, они довольны своим телом и любят себя такими, какие они есть сейчас.