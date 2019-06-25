В Украине хотят закрыть детский журнал "Барвинок"

Новости шоу бизнеса: Журнала "Барвинок", на котором выросло не одно поколение украинцев, больше не будет.

Украина может лишиться "литературного артефакта" - детский журнал "Барвинок", который в прошлом году отметил свое 90-летие, анонсировал прекращение работы.

Об этом сообщила редакция журнала в июньском выпуске, передает "ЛитАкцент".

"Ваши встревоженные звонки, е-mail по поводу будущего "Барвинка", очень смущают нас. Нам самим невыразимо грустно и тяжело, и поэтому объясняем все как есть. Дети массово погружаются в виртуальный мир, это не лучшее время для журнала с его апеллированием к смыслам реальности... Наш кораблик уже пришвартовывается, мы сходим на берег, где нас ждут рукописи еще не законченных книг, учебников, волонтерская работа. Так что еще встретимся. Поэтому не прощаемся, а говорим: До свидания!" - говорится в сообщении.

Журнал "Барвинок" основан в 1928 году. С 1989 года его главным редактором был Василий Воронович. Издателем журнала был редакционный коллектив, который оформлен как собственник.

"Барвинок" в доступной, интересной форме во все времена рассказывал детям обо всем на свете и прививал любовь к родной стране. Однако бумажный журнал оказался не в силах конкурировать с гаджетами, а на полноценную раскрутку цифровой версии у детского журнала нет средств, да и это уже другое средство массовой информации. Но в редакции все же надеются, что когда-то родители поймут, что утратили их дети.

Поскольку собственником журнала является коллектив, дотаций журнал не получает, несмотря на то, что выпускается для детей. Меценаты также не посещают редакцию.