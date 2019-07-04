Рейтинг самых красивых наций со всего мира (Фото)

Аналитический сервис Big Seven Travel провел опрос среди своих клиентов-путешественников и определил, какие национальности они считают самыми сексуальными. Так им удалось выделить рейтинг из 50 наций. На первом месте в списке оказались украинцы, россияне — заняли 33-ю позицию.