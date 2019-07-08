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Знаменитости, которые не отличаются финансовой щедростью
Как сказал великий Цицерон, щедрость не знает границ. Но эти слова никакого отношения к нашему списку звезд не имеют. Мы решили вспомнить самых жадных звезд, которые с большим трудом расстаются с деньгами, даже на чаевые. Итак, кто же они?..
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