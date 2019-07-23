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Вторник, 23.07.2019
Качки и фитоняшки, которые уже на пенсии (Фото)
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Качки и фитоняшки, которые уже на пенсии (Фото)

Думаете, что спорт – удел молодых? В зал ходят только студенты, мечтающие нарастить массу? А вот и нет Представляем вам целую подборку фотографий людей за 50, способных дать фору любому!
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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Качки, Спортсмены, Пенсия, Фитоняшки, Спортсмены на пенсии.
01:36 Сегодня Телеграф
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