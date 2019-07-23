Качки и фитоняшки, которые уже на пенсии (Фото)

Думаете, что спорт – удел молодых? В зал ходят только студенты, мечтающие нарастить массу? А вот и нет Представляем вам целую подборку фотографий людей за 50, способных дать фору любому!