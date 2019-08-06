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Модель-трансгендер Валентина Сампайо показала фото, як виглядала до операції

Модель-трансгендер Валентина Сампайо показала фото, як виглядала до операції
15:37 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Валентина, яка народилася хлопчиком, і привернула увагу не красою, а зміною уявлень про типи чоловічої та жіночої краси – заслуговує бути на обкладинці.

Нещодавно 22-річна модель-трансгендер Валентина Сампайо на своїй сторінці в Instagram повідомила, що вона стала однією з ангелів Victoria’s Secret.

Валентина Сампайо – бразильська модель, яка з 12-річного віку почала називати себе Валентиною будучи хлопчиком. В одному зі своїх інтерв'ю вона розповіла, що почала відчувати себе дівчиною з 8 років. В мережі вдалося знайти єдине дитяче фото моделі до оперції.Що цікаво, булінгу вона не піддавалася, навпаки, її однокласники приймали її такою, якою вона хоче себе бачити, а батьки завжди підтримували та пишалися нею. Свої перші кроки на шляху до моди дівчина зробила у 16 років. У коледжі на її здібності звернув увагу візажист, який записав її у модельне агенство у Сан-Паулу. 

У листопаді 2016 року Сампайо вперше дефілювала на тижні моди. Згодом, L'Oréal зняв короткий фільм про неї, який був випущений в Міжнародний жіночий день.

У 2017 році Модель Валентина Сампайо стала першою моделлю-трансгендером, яка потрапила на обкладинку видання Vogue Paris. Така подія сталася вперше за 97 років існування журналу.  

 
 
 
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Backstage click @vspink #bastidores #new #vspink #campaign #representatividade #diversity #beauty #selfie #model #life #fashion #usa #vstorm #valentinasampaio #bomdia

убликация от Valentina Sampaio (@valentts)

Ми з гордістю хочемо відзначити красу трансгендерів і здатність таких моделей, як Валентина Сампайо, яка вперше позувала для Vogue, змінювати світ моди і руйнувати існуючі упередження,– йдеться у виданні.

Втім, не лише обкладинкою Vogue обійшлася успішність молодої моделі. Вона також стала першим ангелом-трансгендером білизняного бренду Victoria’s Secret.

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Модель, Операция, Фото, Валентина Сампайо, До операції.
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