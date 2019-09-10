Умер известный актер, который играл в фильме "Спасатели Малибу" (Фото)

Новости шоу бизнеса:В субботу, 7 сентября, скончался известный американский актер Джон Уэсли. Он умер в результате осложнений от множественной миеломы.

Ушел из жизни актер фильма "Спасатели Малибу" Джон Уэсли, который долгие годы боролся с раком.

Артист снимался вместе с легендами американских боевиков Чаком Норрисом и Сильвестром Сталлоне. А также он запомнился по роли в комедии "Спасатели Малибу".

Среди них "Принц из Беверли-Хиллз", "Фрейзер", "Рыцарь дорог", фантасмагория Тима Бертона "Крупная рыба", сериалы "Кибер-команда сверхлюдей-самураев" и "Мартин".

Стоит отметить, что актер снялся более чем в сотне фильмов и сериалов, включая картины "Принц из Беверли-Хиллз", "Фрейзер", "Спасатели Малибу", "Рыцарь дорог".

Перед тем, как начать карьеру в кино, Уэсли служил в Армии США, был ветераном войны во Вьетнаме. Также он получил ученые степени в Университете Калифорнии, Сан-Диего и Университета Сан-Диего.