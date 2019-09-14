Х-фактор 10 сезон: полный список звездных тренеров популярного шоу (Фото)

Новости шоу бизнеса:Звездными тренерами стали Настя Каменских, Андрей Данилко и Оля Полякова, а также знаменитый итальянский певец Алессандро Сафина.

Съемки вокального шоу начались сегодня, 25 июня. Затем на официальной странице "Х-фактора" в Instagram появилось фото, на котором видно всех звездных судей проекта.

Вместе с певцами красовалась и знаменитость, которая станет ведущей шоу – это актриса Даша Трегубова.

"Этот сезон будет особенным в истории проекта и соберет на свой день рождения рекордное количество звезд! Судьями праздничного сезона стали: Настя Каменских, Андрей Данилко, Оля Полякова и Алессандро Сафина", – говорится в официальном заявлении.

Впервые в истории украинской адаптации шоу кресла судей будут занимать приглашенные звезды, которые заменят своих коллег только на время кастингов. Так, одним из них будет известный продюсер Игорь Кондратюк, который занял место Оли Поляковой на один эфир.

"Я скучал по "Х-фактору". Мне было очень интересно, как сложится наше общение с новыми членами жюри, так как судьи на этапе кастингов – это команда, которая работает на интуиции чаще, чем на слуху, чем на созерцании артиста. Но , думаю, мы сработались. Я немного переживал, стоит ли второй раз заходить в одну и ту же реку... Но этого не произошло, здесь все замечательно. Уже увидел нескольких участников, которые мне очень понравились и запомнились", – поделился впечатлениями Игорь Кондратюк журналистам СТБ.

Кроме этого, в одном эфире зрители смогут увидеть Дмитрия Шурова, более известного как Pianoбой. Артист уже занимал кресло звездного тренера, поэтому признается, что тосковал за таким форматом шоу.

"С одной стороны, я очень кайфую за этим столом, ведь рядом со мной – драйвовые, крутые и прекрасные люди, с которыми очень приятно проводить время. С другой стороны, я не могу сказать "да", когда не вижу в человеке Х фактор. Это иногда бывает достаточно больно, потому что у каждого бывают разные обстоятельства", – поделился впечатлениями Дмитрий Шуров.