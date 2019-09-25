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Toyota показала новую версию Corolla TREK

Toyota показала новую версию Corolla TREK
09:49 Сегодня Телеграф avtodream.org Фото: avtodream.org

Компания Toyota презентовала особую модификацию версию Corolla Touring Sports Estate, которая была разработана при участии компании TREK и получила одноименную приставку.

Новинка японской марки была разработала совместно с компанией TREK.

Новинка получила 17-дюймовые колеса, пластиковые накладки черного цвета, а также иную решетку радиатора, пересмотренные ПТФ и светодиодную оптику.

Также Toyota Corolla TREK имеет увеличенный на 20 миллиметров дорожный просвет и исключительно передний привод. Салон новинки получил двухцветную отделку, пересмотренную "приборку" и 8-дюймовый тачскрин мультимедийного комплекса.

Toyota собирается выпустить уникальную новинку

Под капотом модели установлен 1,8- и 2,0-литровая гибридная установка мощностью 120 или 178 л.с., пару которой составляет "робот". В список оснащения вошли адаптивный круиз-контроль, система обнаружения велосипедистов, а также автоматическая задняя дверь с электроприводом.

Стоимость Toyota Corolla TREK начинается с отметки в 29 тысяч фунтов стерлингов.

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Автомобиль, Toyota, Авто, Трек, Toyota Corolla TREK.
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