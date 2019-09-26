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Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала

Пласидо Доминго прокомментировал свой уход со сцены после секс-скандала
09:04 Сегодня Телеграф

Новости культуры:Испанский оперный певец покидает оперу, но вину не признает.

Знаменитый певец и дирижер Пласидо Доминго, которого обвиняют в сексуальных домогательствах, решил покинуть роботу в театре Метрополитен-Опера, который находится в Нью-Йорке, и в котором мужчина проработал около 51 года.

Оперная знаменитость прокомментировал данную ситуацию тем, что не хотел бы смущать своим присутствием коллег, несмотря на насыщенный график певца, который должен был исполнять главную роль в "Макбете" оперы Джузеппе Верди.

Напомним, что секс-скандал с испанским исполнителем произошел тогда, когда стало известно, что жалобах больше 11 женщин за сексуальное домогательство со стороны Пласидо Доминго. Одной из "пострадавших" оказалась известная американская певица Анджела Тернер Уилсон. Остальные женщины решили остаться анонимными.

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Свое решение Доминго высказал на генеральной репетиции "Макбета", выступление в котором будет для оперного певца и дирижера последним в нью-йорском Метрополитен-Опере.

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Все по теме:

Пласидо Доминго, Секс-скандал, Уход со сцены, Испанский оперный певец, Испанский дирижер.
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