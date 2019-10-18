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Apple выпустит сразу 5 новых iPhone в 2020 году

Apple выпустит сразу 5 новых iPhone в 2020 году
18:56 Сегодня Телеграф gagadget.com Фото: Twitter

Новости шоу бизнеса:Раньше Apple выпускала всего по одному смартфону в год, потом их количество увеличилось до двух, а потом дошло и до трех.

Например, в этом году это iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Однако в следующем году количество новинок может вновь измениться, причем в сторону увеличения.

Сколько?

Аналитик компании Wedbush Дэн Айвс (Dan Ives) прогнозирует, что в следующем году Apple выпустит сразу пять новых смартфонов. Это четыре модели семейства iPhone 12 и тот самый «бюджетный» iPhone SE 2, слухи о котором ходят уже давно.

Дэн считает, что представители линейки iPhone 12 получат поддержку 5G, а количество модулей основной камеры увеличится за счет датчика ToF.

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А вот iPhone SE 2 приписывают дизайн iPhone 8, одинарную камеру, новый чип A13 (как у трио iPhone 11), LCD-дисплей на 4.7 дюймов, 3 ГБ оперативной памяти и разъем Lightning, а не USB-C.

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Все по теме:

Apple, Гаджеты, Смартфон, Новинки, iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max.
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