В Сети появились слишком откровенные фото Майли Сайрус

Новости шоу бизнеса:Сайрус сделала несколько дерзких селфи, которые держатся в соцсети уже более 20 часов.

Поп-певица Майли Сайрус буквально пошла по тонкому льду. Вечером, 22 октября, на личной странице в Instagram знаменитость опубликовала весьма откровенные фото в полупрозрачной майке. Ее фолловеры ставили на то, что администрация сервиса удалит публикацию, но, похоже, там тоже засмотрелись.

В целом же Instagram запрещает публиковать изображения эротического характера, но, видимо, правила существуют для того, чтобы кому-то удавалось их нарушать.

"С каждым днем я становлюсь все более естественной. Единственное, что "новая я" любит больше, чем селфи в зеркале, - это временные селфи. P.S. Скоро это удалят, меня уже предупредили боги инстаграма", - написала под снимком певица.

Судя по реакции фанов, Сайрус не зря рискнула. Восхищениям нет предела: "Майли, ты божественна", "Какая красотища", "Ух, не зря подписался на тебя", "Крутая, что сказать. И грудь у тебя красивая", - пишут фолловеры, которые, естественно, обратили внимание не только на комментарий к посту.