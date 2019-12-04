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Среда, 04.12.2019
Популярные актрисы, которые снимались в фильмах, будучи беременными (Фото)
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Популярные актрисы, которые снимались в фильмах, будучи беременными (Фото)

Съёмки фильма ─ это сложный процесс, расписанный по дням и часам. И когда актрисы должны играть свои роли, будучи беременными, это, конечно же, создаёт дополнительные сложности. Но, как вы узнаете из этого поста, они вместе со всей съёмочной командой справляются с этими проблемами, умудряясь поймать сразу двух зайцев: сняться в фильме и родить здорового малыша.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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