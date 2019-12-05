Звезды, которые, несмотря на свой возраст, выглядят всё ещё потрясающе (Фото)

Считается, что с возрастом женщины становятся менее привлекательными, однако эти знаменитые актрисы, певицы и модели напрочь противоречат этому мнению, потрясающе выглядя в свои 50+ лет!