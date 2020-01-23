Знаменитости, чья карьера снова пошла вверх после долгого перерыва (Фото)

Карьера знаменитостей может быть бурной. Некоторые звезды покидают Голливуд по собственной воле, другие исчезают после неприятных публичных инцидентов, а другие пропадают после скандалов. Когда это случается, сложно снова стать центром внимания. Некоторым так и не удается вернуть былую славу. Но это не означает, что это невозможно. Вот 19 знаменитостей, которые смогли вернуться на вершину славы и продолжили свою карьеру.