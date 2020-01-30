Звезды, которые после расставания остались друзьями (Фото) Не всем удаётся поддерживать хорошие отношения со своими бывшими. И эта проблема становится ещё тяжелее, если ты знаменитость, и твоя жизнь постоянно находится под прицелом фотокамер, в центре внимания большого количества людей. И хотя большинству голливудских звёзд это не удаётся, среди них всё же есть те, кому свои любовные отношения удалось перевести в дружеские.