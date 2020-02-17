"Тогда и сейчас": фотографии знаменитых музыкантов и певиц сквозь время

Знаменитости любят постить фотографии, радуя своих поклонников и подписчиков в соцсетях новыми образами и имиджем. Но всегда ли они были такими стильными и гламурными, какими их сегодня знает весь мир?