Роскошная жизнь: богатые детки Интернета Дети богатых людей любят не только тратить родительские деньги направо и налево, но и обязательно держать в курсе всех новых приобретений, передвижений и вообще образа жизни своих подписчиков в социальных сетях. Не жизнь, а сказка прям!