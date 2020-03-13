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Дэниел Рэдклифф прокомментировал новость о том, что заразился коронавирусом

Дэниел Рэдклифф прокомментировал новость о том, что заразился коронавирусом
11:02 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Распространение этого слуха по соцсетям значительно превзошло коронавирус по скорости.

Актер стал жертвой фальшивой новости. В Twitter поддельный аккаунт BBC сообщил, что звезда "Чудотворцев" и "Гарри Поттера" заболел. Актер рассказал об этой ситуации в интервью:

Вчера я зашел в парикмахерскую, а визажист мне говорит: моя племянница только что написала мне, что вы больны. Что сказать — это Интернет. Многие увидели новость, но мало кто обратил внимание, что аккаунт BBC был фальшивым. Я думаю, что был выбран жертвой розыгрыша потому, что все время выгляжу больным и бледным. Из-за этого шутка и выглядела правдоподобной. Но я польщен тем, что выбрали меня.

В то же время Том Хэнкс стал жертвой COVID-19, о чем актер рассказал в Instagram. Он написал про себя и свою жену Риту Уилсон:

Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии

Привет, ребята. Мы с Ритой в Австралии. Мы чувствовали себя немного уставшими и испытывали некоторые боли в теле, как будто у нас простуда. Чтобы поступить правильно, мы сдали анализы на коронавирус. И они оказались положительными. Что делать дальше? У врачей есть протоколы. И мы будем их соблюдать. Буду держать вас в курсе.

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Все по теме:

Заболевания, Знаменитости, Актер, Вирус, Дэниел Рэдклифф, Коронавирус.
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