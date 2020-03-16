Сергей и Снежана Бабкины поделились собственными методами защиты от коронавируса

Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана только недавно оправились после реанимирования их сына Елисея в харьковской больнице. Теперь супруги вернулись в домашнюю рутину, где продемонстрировали, как следует себя беречь во время распространения коронавируса.
В частности, ценными и простыми советами поделился на инстаграм странице Сергей Бабкин. Он отметил, что во время трехнедельного карантина в Украине стоит уделить своему здоровью особое внимание.
"Что делаю я:
И много-много любви! Будьте здоровенькими! "
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Всем доброго дня. Сейчас самое время уделить своему здоровью особое внимание. Что делаю я: -утром тёплая вода с лимоном -велосипед -бег -закаливание ( проработка сосудов ) -дыхательные упражнения -приседания, отжимания, пресс - больше витамина С - минимум 1,5 литра воды в день - фрукты, овощи, зелень( в большом количестве) -медитация 15-20 минут в день - частое мытьё рук - в нос солевой раствор минимум 3 раза в день И много-много Любви! Будьте здоровенькими! #сергейбабкин #всемздоровья #харьков #СБ
Кроме этого, Снежана Бабкина опубликовала фото, на котором предстала в защитной маске. Она призналась, что в людных местах без нее теперь не будет появляться.
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Безопасно-Нарядна и Снежна В общественно-закрытые места( базары,магазины и т.д.) теперь только так‼️#снежанабабкина
"Безопасно-Нарядна и Снежна. В общественно-закрытые места( базары,магазины и т.д.) теперь только так‼️" - написала Снежана под снимком.