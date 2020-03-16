Сергей и Снежана Бабкины поделились собственными методами защиты от коронавируса

Новости шоу бизнеса:Супруги показали, как берегут себя во время коронавируса.

Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана только недавно оправились после реанимирования их сына Елисея в харьковской больнице. Теперь супруги вернулись в домашнюю рутину, где продемонстрировали, как следует себя беречь во время распространения коронавируса.

В частности, ценными и простыми советами поделился на инстаграм странице Сергей Бабкин. Он отметил, что во время трехнедельного карантина в Украине стоит уделить своему здоровью особое внимание.

"Что делаю я:

– утром теплая вода с лимоном;

– велосипед;

– бег;

– закалка (обработка сосудов);

– дыхательные упражнения;

– приседания, отжимания, пресс;

– больше витамина С;

– минимум 1,5 литра воды в день;

– фрукты, овощи, зелень (в большом количестве);

– медитация 15-20 минут в день;

– частое мытье рук;

– в нос – солевой раствор, минимум 3 раза в день;

И много-много любви! Будьте здоровенькими! "

Кроме этого, Снежана Бабкина опубликовала фото, на котором предстала в защитной маске. Она призналась, что в людных местах без нее теперь не будет появляться.

"Безопасно-Нарядна и Снежна. В общественно-закрытые места( базары,магазины и т.д.) теперь только так‼️" - написала Снежана под снимком.