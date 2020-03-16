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Сергей и Снежана Бабкины поделились собственными методами защиты от коронавируса

Сергей и Снежана Бабкины поделились собственными методами защиты от коронавируса
18:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram

Новости шоу бизнеса:Супруги показали, как берегут себя во время коронавируса.

Украинский певец Сергей Бабкин и его жена Снежана только недавно оправились после реанимирования их сына Елисея в харьковской больнице. Теперь супруги вернулись в домашнюю рутину, где продемонстрировали, как следует себя беречь во время распространения коронавируса.

В частности, ценными и простыми советами поделился на инстаграм странице Сергей Бабкин. Он отметил, что во время трехнедельного карантина в Украине стоит уделить своему здоровью особое внимание.

"Что делаю я:

  • – утром теплая вода с лимоном;
  • – велосипед;
  • – бег;
  • – закалка (обработка сосудов);
  • – дыхательные упражнения;
  • – приседания, отжимания, пресс;
  • – больше витамина С;
  • – минимум 1,5 литра воды в день;
  • – фрукты, овощи, зелень (в большом количестве);
  • – медитация 15-20 минут в день;
  • – частое мытье рук;
  • – в нос – солевой раствор, минимум 3 раза в день;

И много-много любви! Будьте здоровенькими! "

 
 
 
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Всем доброго дня. Сейчас самое время уделить своему здоровью особое внимание. Что делаю я: -утром тёплая вода с лимоном -велосипед -бег -закаливание ( проработка сосудов ) -дыхательные упражнения -приседания, отжимания, пресс - больше витамина С - минимум 1,5 литра воды в день - фрукты, овощи, зелень( в большом количестве) -медитация 15-20 минут в день - частое мытьё рук - в нос солевой раствор минимум 3 раза в день И много-много Любви! Будьте здоровенькими! #сергейбабкин #всемздоровья #харьков #СБ

Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Кроме этого, Снежана Бабкина опубликовала фото, на котором предстала в защитной маске. Она призналась, что в людных местах без нее теперь не будет появляться.

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"Безопасно-Нарядна и Снежна. В общественно-закрытые места( базары,магазины и т.д.) теперь только так‼️" - написала Снежана под снимком.

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Певец, Коронавирус, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Защита от коронавируса.
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