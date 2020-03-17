Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом

Новости шоу бизнеса:Украинские звезды совместно с Минздравом записали советы, как защититься от вируса.

Украинские звезды поддержали Министерство здравоохранения в информационной кампании, направленной на борьбу с распространением коронавируса. Ролик, созданный с участием тревел-блогеров, ведущих, музыкантов и других известных украинцев был опубликован на канале Минздрава на YouTube.

В ролике собраны простые правила, которые позволят избежать заражения и оставаться здоровым: оставаться дома, мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептиком, соблюдать правила личной гигиены, не трогать лицо и глаза руками и так далее.

В записи ролика приняли участие Антон Птушкин, группа "Время и стекло", Алексей Потапенко (Потап), Сергей Бубка, Джерри Хейл, Маша Ефросинина, Павел Зибров, Мишель Андраде, Евгений Клопотенко и другие.

На данный момент в Украине официально подтверждены семь случаев заражения коронавирусом.

С 12 марта в нашей стране начал действовать трехнедельный карантин, но 16 марта Кабмин принял решение ужесточить ограничения. В частности, с 18 марта по 3 апреля запрещены регулярные и нерегулярные междугородние, пригородные, внутриобластные и межобластные перевозки пассажиров автотранспортом. Также запрещены перевозки более 10 пассажиров одновременно в вагоне трамвая, троллейбусах и автомобильном транспорте, в автобусах, выполняющих регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах. Запрещена работа метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре.

С 18 марта 2020 запрещена перевозка пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутренних сообщений (пригородном, городском, региональном и дальнем). Этот запрет будет действовать до определнного решения.

С 17 марта в Украине запрещено проведение всех массовых (культурных, развлекательных, спортивных, социальных, религиозных, рекламных) и других мероприятий, в которых принимает участие более 10 человек.