Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
Коронавирус: Одесса прекращает транспортное сообщение между населенными пунктами
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Силы ООС попали под обстрел в районе пгт Новотошковское: ранены двое военнослужащих
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса
Супругов Тома Хэнкса и Риту Уилсон выписали из больницы после лечения от коронавируса

СМИ: Герцоги Сассекские не смогут сложить свои королевские обязанности вовремя пандемии коронавируса

СМИ: Герцоги Сассекские не смогут сложить свои королевские обязанности вовремя пандемии коронавируса
20:02 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл и принц Гарри не смогут вернутся в Великобританию до официальной даты сложения королевских обязанностей, 31 марта.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас находятся в Канаде. Известно, что правительство государства закрыло Канада закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса границы страны и ограничило сообщение с другими странами. Именно по этой причине герцоги Сассекские вынуждены отложить сложение королевских обязанностей.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно разрушает все планы. Кроме того, что королевская семья уже отменила все публичные выходы, пришлось перенести на неопределенный срок и отречение от семьи принца Гарри с женой.

"Гарри с Меган сейчас заперты в ловушке коронавируса. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой", – рассказал инсайдер.

Меган Маркл является гражданкой Соединенных Штатов Америки, поэтому на нее такие ограничения не действуют и она может свободно пересекать границы.

В Испании королевская семья прошла тест на коронавирус после общения с инфицированным

Напомним:

Отметим, по состоянию на 16 марта в мире зафиксировано более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 7 тысяч смертей. Выздоровели более 78 тысяч человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Канада, Принц Гарри, Королевская семья, Коронавирус, Меган Маркл, Герцоги Сассекские.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Украинские звезды и Минздрав записали видео, в котором звучат советы, позволяющие избежать заражения коронавирусом
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь