СМИ: Герцоги Сассекские не смогут сложить свои королевские обязанности вовремя пандемии коронавируса

Новости шоу бизнеса:Меган Маркл и принц Гарри не смогут вернутся в Великобританию до официальной даты сложения королевских обязанностей, 31 марта.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас находятся в Канаде. Известно, что правительство государства закрыло Канада закрывает границы для иностранцев из-за коронавируса границы страны и ограничило сообщение с другими странами. Именно по этой причине герцоги Сассекские вынуждены отложить сложение королевских обязанностей.

Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно разрушает все планы. Кроме того, что королевская семья уже отменила все публичные выходы, пришлось перенести на неопределенный срок и отречение от семьи принца Гарри с женой.

"Гарри с Меган сейчас заперты в ловушке коронавируса. Теперь он еще больше изолирован от родных и в разы тяжелее переносит это после не самой теплой поездки домой", – рассказал инсайдер.

Меган Маркл является гражданкой Соединенных Штатов Америки, поэтому на нее такие ограничения не действуют и она может свободно пересекать границы.

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Отметим, по состоянию на 16 марта в мире зафиксировано более 180 тысяч случаев заражения коронавирусом и более 7 тысяч смертей. Выздоровели более 78 тысяч человек.