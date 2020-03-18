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Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 млн долларов продовольственным организациям

Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс пожертвовали 1 млн долларов продовольственным организациям
13:03 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Звезды перечислили средства на счет благотворительных организаций, которые помогают незащищенным слоям населения.

Звездная пара Райан Рейнольдс и Блейк Лавли пожертвовали один миллион долларов канадским неправительственным организациям Feeding America и Food Banks Canada, которые оказывают помощь пожилым людям и людям с низким доходом.

По мнению супругов, именно эти категории в условиях пандемии больше других нуждаются в поддержке. Райан Рейнольдс написал в Instagram:

Covid-19 жестко повлиял на пожилых людей и семьи с низким доходом. Блейк и я пожертвовали миллион долларов на поддержку этих людей. Если вы можете присоединиться, эти организации нуждаются в вашей помощи. Берегите свои тела и сердца. Оставьте место для радости. Позвоните кому-нибудь, кто сейчас изолирован и нуждается в общении. Например, Хью по номеру 1-555…

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Блейк в своем сообщении тоже не обошлась без шуток:

Помните, что для любви не существует расстояний и преград. Все мы можем сделать что-то полезное друг для друга. Даже если это что-то — просто остаться дома. И передайте кто-нибудь Райану, что «эмоциональное дистанцирование» от тещи — это не то, что может его спасти.

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Знаменитости, Вирус, Райан Рейнольдс, Коронавирус, Блейк Лавли, Пожертвование, Райан Рейнольдс и Блейк Лавли.
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