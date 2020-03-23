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Жена Идриса Эльбы отказалась самоизолироваться (и теперь у нее тоже коронавирус)

Жена Идриса Эльбы отказалась самоизолироваться (и теперь у нее тоже коронавирус)
10:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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Неделю назад 47-летний британский актер объявил, что ему диагностировали коронавирус. Его молодая жена Сабрина Доур отказалась от самоизоляции и осталась рядом с мужем, несмотря на отсутствие симптомов. В субботу, 21 марта, тест на коронавирус показал положительный результат.

Так, Идрис Эльба откровенно рассказал поклонникам о своей болезни и сообщал о своем самочувствии в течение следующих дней. Актер также признался, что его жена 31-летняя Сабрина Доур находится рядом с ним, несмотря на предостережения медиков. Как следствие – она подхватила болезнь вслед за любимым.

О своей болезни Сабрина сообщила во время виртуального общения с американской ведущей Опрой Уинфри. Она отметила, что положительные результаты теста не стали для нее неожиданностью, она была готова разделить страдания и болезнь своего избранника. 

 
 
 
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Like millions of people all over the world, I've been staying safer at home for over a week now. I know a lot of people are feeling stressed, overwhelmed, and uncertain. Because of that, I wanted to offer some hope and gather thought leaders and people going through it to add some perspective. Which is why I FaceTimed Idris Elba and his wife Sabrina who are safely quarantined together after he tested positive for COVID-19. Idris fills me in on his journey and Sabrina reveals the result of her test after they decided to quarantine together. Tap the link in my bio to watch our conversation for FREE on the Apple TV app (on your phone) or visit apple.co/oprahtalks

Публикация от Oprah (@oprah)

Я хотела быть с ним. Это инстинкт жены. Ты хочешь пойти и позаботиться. Я, возможно, могла бы решиться, изолироваться в отдельной комнате или остаться подальше, и я уверена, что люди принимают эти сложные решения. Но я решила быть с ним, – пояснила Сабрина Доуру.

Супруги также заявили, они беспокоятся о том, что их диагноз подтвердился, но не испытывают никаких симптомов. Жена Идриса Эльбы призналась, что счастлива проводить время совместно с мужем и наслаждается его романтической игрой на гитаре. 

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Напомним, что во время прямой трансляции на Periscope актер объявил, что его жена отказалась от самоизоляции. Идрис Эльба отметил, что принял бы такое же решение, если бы его любимая была инфицированной: "Просто для объяснения, Сабрина хотела быть со мной. Сколько бы мы не говорили о том, чтобы она ко мне не приходила, она все равно это сделала. Она хотела. Я люблю ее еще больше за это, и я бы сделал то же самое для нее. Кто я, чтобы отказаться от поддержки моей жены? Как бы я не хотел, чтобы она была в безопасности, мы оценили этот риск и решили быть вместе".

По состоянию на 22 марта общее количество инфицированных новым коронавирусом в мире составляет 303 816 человек. Первую строчку по количеству больных продолжает занимать Китай – более 81 тысяча зараженных. Зафиксировано 12 966 смертей от болезни, однако более 91 тысячи человек удалось побороть болезнь.

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Все по теме:

Знаменитости, Инфекции, Коронавирус, Зараженные коронавирусом, Жена Идриса Эльбы, Сабрина Доур.
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