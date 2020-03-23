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Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом

Рианна пожертвовала 5 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
15:28 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Поп-звезда решила внести вклад в борьбу с пандемией.

Американская певица и дизайнер Рианна выделила крупную сумму на борьбу с последствиями коронавируса в США, государствах Карибского бассейна и Африке.

Благотворительный фонд Clara Lionel Foundation, который основала Рианна, принял решение выделить $5 млн на борьбу с распространением и последствиями пандемии COVID-19, унесшей жизни 15 308 человек по всему миру по состоянию на 23 марта.

"Деньги будут направлены местным организациям, работающим в первых рядах оперативного реагирования, особенно тем, которые занимаются защитой и обслуживанием наиболее уязвимых слоев населения в США, странах Карибского бассейна и Африке", — сказано в заявлении фонда.

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Средства пойдут в фуд-банки, обеспечивающие продуктами питания, быстрые тесты на наличие коронавирусной инфекции, обучение медперсонала, профилактику вирусных заболеваний и на распределение систем для вентиляции легких, сообщает Associated Press.

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Рианна, Знаменитости, Вирус, Инфекция, Коронавирус, Covid-19.
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