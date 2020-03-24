От коронавируса во Франции умерла известная актриса

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В Италии на 90 году умерла актриса классического кино Лючия Бозе, предположительно от воспаления легких, вызванного коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Billbord.

"Лючия Бозе, итальянская актриса и мать испанской поп-звезды Мигеля Бозе, скончалась в возрасте 89 лет", - говорится в сообщении.

Фото: https://twitter.com/UKRINFORM/status/1242346760003084288/photo/1

Её сын Мигель подтвердил ее смерть в социальных сетях.

Согласно сообщениям испанской прессы, в которых цитировали членов семьи, Лючия Бозе умерла от воспаления легких в Бриеве, небольшом городке в Испании, где она жила. Некоторые местные информагентства сообщают, что смерть наступила после заражения коронавирусом, однако Billbord пока не смог подтвердить эту информацию.

Кинодебют актрисы состоялся в 1950 году в фильме Джузеппе Де Сантис "Нет мира под оливами". В том же году она сыграла Паолу Молони в фильме Микеланджело Антониони "Хроника одной любви", а еще через три года она снялась в картине того же режиссёры в роли Клары Манни в фильме "Дама без камелий".

Она покинула актерскую карьеру в 1960 году, после того как вышла замуж за испанского матадора Луиса Мигеля Доминги и полностью посвятила себя воспитанию детей - Мигеля, Паолы и Лючии, которые в последствии также стали представителями творческих профессий.

Напомним: