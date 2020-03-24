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От коронавируса во Франции умерла известная актриса

От коронавируса во Франции умерла известная актриса
09:17 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Вирусная пневмония, которую вызвал коронавирус, беспощадно уносит жизни людей.

В Италии на 90 году умерла актриса классического кино Лючия Бозе, предположительно от воспаления легких, вызванного коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает Billbord.

"Лючия Бозе, итальянская актриса и мать испанской поп-звезды Мигеля Бозе, скончалась в возрасте 89 лет", - говорится в сообщении.

Фото: https://twitter.com/UKRINFORM/status/1242346760003084288/photo/1

Её сын Мигель подтвердил ее смерть в социальных сетях.

Согласно сообщениям испанской прессы, в которых цитировали членов семьи, Лючия Бозе умерла от воспаления легких в Бриеве, небольшом городке в Испании, где она жила. Некоторые местные информагентства сообщают, что смерть наступила после заражения коронавирусом, однако Billbord пока не смог подтвердить эту информацию.

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Кинодебют актрисы состоялся в 1950 году в фильме Джузеппе Де Сантис "Нет мира под оливами". В том же году она сыграла Паолу Молони в фильме Микеланджело Антониони "Хроника одной любви", а еще через три года она снялась в картине того же режиссёры в роли Клары Манни в фильме "Дама без камелий".

Она покинула актерскую карьеру в 1960 году, после того как вышла замуж за испанского матадора Луиса Мигеля Доминги и полностью посвятила себя воспитанию детей - Мигеля, Паолы и Лючии, которые в последствии также стали представителями творческих профессий.

Напомним:

  • Звезда "Мстителей" Идрис Эльба заболел коронавирусом. Известный голливудский актер прошел тест на коронавирус.

  • У норвежского актера Кристофера Гивью, известного своими ролями Тормунда в "Игре престолов" и Родоса в фильме "Форсаж-8", обнаружили коронавирус. Сейчас он с семьей находится на самоизоляции в родной Норвегии.

  • Хайди Клум пришлось расстаться с молодым мужем из-за подозрений на коронавирус. 46-летняя Хайди Клум и ее муж Том Каулитц вынуждены соблюдать дистанцию в ожидании результатов теста на коронавирус.

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Вирус, Пандемия, Коронавирус, Смерть от коронавируса, Пандемия коронавируса, Заразившиеся коронавирусом, Смертность от коронавируса, Лючия Бозе, Вирусная пневмония.
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