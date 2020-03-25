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От коронавируса скончался американский драматург Терренс МакНэлли

От коронавируса скончался американский драматург Терренс МакНэлли
10:05 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter.com

Новости шоу бизнеса:Макнелли — член Американской академии искусств и литературы и Гильдии драматургов.

В США от осложнений, вызванных коронавирусом, в возрасте 81 года умер знаменитый драматург Терренс Макнелли.

Об этом сообщает ВВС.

"Драматург Терренс Макнелли умер во Флориде от осложнений при коронавирусе", - говорится в сообщении.

За свою карьеру 81-летний драматург четырежды был удостоен престижной премии "Тони". Он был известен своими вдумчивыми хрониками о жизни ЛГБТ, гомофобии, любви и СПИДе. Он написал более трех десятков пьес за свою почти 60-летнюю карьеру.

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Макнелли перенес рак легкого и жил с хроническим обструктивным заболеванием легких.

Как сообщалось, по состоянию на утро 25 марта в мире зарегистрировано 422 959 случаев заражения коронавирусом, в частности 18 907 летальных исходов и 109 144 выздоровлений.

Напомним:

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