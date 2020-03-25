У Хайди Клум и ее мужа Тома Каулитца не подтвердился коронавирус

Немецкая супермодель Хайди Клум объявила, что у нее и ее супруга, музыканта Тома Каулитца не подтвердилась коронавирусная инфекция.
46-летняя звезда, которая ранее сдала тест на COVID-19 из-за наблюдавшихся у нее симптомов вируса, сообщила о результатах на своей странице в Instagram.
"14-й день домашней самоизоляции. Тест на COVID-19 — отрицательный", — написала она.
Фото: https://www.instagram.com/p/B-IpR8MJcBa/
Клум активно отвечала на комментарии фанов, рассказывая о своем самочувствии во время болезни:
"У меня просто сильная простуда, и я стараюсь с ней справиться. Отправляю вам лучики любви", — отметила звезда.
Напомним, несколько недель назад Клум рассказала, что у нее наблюдаются главные симптомы коронавируса — лихорадка и кашель. Сильное недомогание почувствовал и ее супруг, который накануне вернулся с гастролей. Пара сдала тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.
Напомним:
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