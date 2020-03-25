У Хайди Клум и ее мужа Тома Каулитца не подтвердился коронавирус

Новости шоу бизнеса:Модель опубликовала новое фото, в подписи к которому сообщила, что тест на коронавирус оказался отрицательным.

Немецкая супермодель Хайди Клум объявила, что у нее и ее супруга, музыканта Тома Каулитца не подтвердилась коронавирусная инфекция.

46-летняя звезда, которая ранее сдала тест на COVID-19 из-за наблюдавшихся у нее симптомов вируса, сообщила о результатах на своей странице в Instagram.

"14-й день домашней самоизоляции. Тест на COVID-19 — отрицательный", — написала она.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-IpR8MJcBa/

Клум активно отвечала на комментарии фанов, рассказывая о своем самочувствии во время болезни:

"У меня просто сильная простуда, и я стараюсь с ней справиться. Отправляю вам лучики любви", — отметила звезда.

Напомним, несколько недель назад Клум рассказала, что у нее наблюдаются главные симптомы коронавируса — лихорадка и кашель. Сильное недомогание почувствовал и ее супруг, который накануне вернулся с гастролей. Пара сдала тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Напомним: