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У Хайди Клум и ее мужа Тома Каулитца не подтвердился коронавирус

У Хайди Клум и ее мужа Тома Каулитца не подтвердился коронавирус
10:30 Сегодня Телеграф nv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса:Модель опубликовала новое фото, в подписи к которому сообщила, что тест на коронавирус оказался отрицательным.

Немецкая супермодель Хайди Клум объявила, что у нее и ее супруга, музыканта Тома Каулитца не подтвердилась коронавирусная инфекция.

46-летняя звезда, которая ранее сдала тест на COVID-19 из-за наблюдавшихся у нее симптомов вируса, сообщила о результатах на своей странице в Instagram. 

"14-й день домашней самоизоляции. Тест на COVID-19 — отрицательный", — написала она.

Фото: https://www.instagram.com/p/B-IpR8MJcBa/

Клум активно отвечала на комментарии фанов, рассказывая о своем самочувствии во время болезни:

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"У меня просто сильная простуда, и я стараюсь с ней справиться. Отправляю вам лучики любви", — отметила звезда.

Напомним, несколько недель назад Клум рассказала, что у нее наблюдаются главные симптомы коронавируса — лихорадка и кашель. Сильное недомогание почувствовал и ее супруг, который накануне вернулся с гастролей. Пара сдала тесты на коронавирус, которые оказались отрицательными.

Напомним:

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Знаменитости, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Пандемия коронавируса, Тесты на коронавирус, Заразившиеся коронавирусом.
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