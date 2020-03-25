Африканский саксофонист Эммануэль Дибанго скончался от коронавируса

Во Франции скончался известный африканский саксофонист, джазмен Эмманюэль Н'Джоке Дибанго. Ему было 86 лет, сообщает AFP, которое ссылается на менеджера артиста.
Как отмечается, причиной смерти Дибанго стала коронавирусная инфекция. Он умер в больнице, куда его привезли несколько дней назад с диагнозом COVID-19.
Журналисты отмечают, что Дибанго стал первой знаменитостью мирового уровня, который умер в результате осложнений, вызванных новым коронавирусом.
Эммануэль Н'Джоке Дибанго получил известность в 1972 году, когда вышел альбом Soul Makossa ("Душа Макосса"). Он разработал свой собственный стиль африканского джаза, в нем сочетался традиционный джаз, фанк и народная музыка Западной Африки.
В 80-е годы он тесно работал с французским певцом Сержем Генсбуром.
Напомним:
От коронавируса скончался американский драматург Терренс МакНэлли.
Лев Лещенко попал в больницу с подозрением на коронавирус.
Американскую актрису украинского происхождения Иванну Сахно госпитализировали из-за осложнений коронавируса.