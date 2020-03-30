Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура

Новости шоу бизнеса:Это первая японская знаменитость, которая стала жертвой коронавируса.

В Японии умер известный юморист Кен Симура. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Смерть 70-летнего Кена Симуры наступила в воскресенье, 29 марта. Юморист умер в госпитале, куда был доставлен с лихорадкой и проблемами с дыханием.

Известно, что Кен Симура был в зоне риска, ведь уже имел проблемы с легкими. В 2016 году он перенес операцию и преодолел рак. Поэтому 19 марта с первыми же признаками COVID-19 его госпитализировали. Однако медикам все же не удалось спасти Кена Симуру.

Посмотреть эту публикацию в Instagram プリンちゃんは元気です Публикация от 志村けん (@ken_shimura_bakatono67) 13 Июн 2018 в 3:52 PDT

Немало поклонников телезвезды и известного юмориста не сдерживают своего отчаяния от новостей СМИ. Однако люди не скрывают, что смерть Кена Сімури заставила их задуматься, что ситуация более серьезная, чем они думали. Поэтому в Японии тщательно соблюдают карантин и выходят из квартир только в медицинских масках.

"Это очень грустно. Видимо, плохо такое говорить, но я надеюсь, что его смерть поможет японцам, которые все еще, кажется, не воспринимают этот вирус серьезно, начать изменять свое отношение", – написал один пользователь твиттера.

Еще в начале марта в Японии объявили карантин из-за вспышки коронавируса в мире. Это помогло уменьшить количество инфицированных и жертв. По состоянию на 30 марта в Японии коронавирусом заразились 1886 людей, 424 выздоровели, 54 – умерли.

"Японцы очень законопослушные. Если им сказали, что опасно, то почему бы не перестраховаться. Проблема лишь в том, что масок нет на полках супермаркетов. Скорее всего, те, кто без масок сейчас – это те, кому их просто не хватило", – рассказала украинка Ольга Даншина, которая живет в Японии.