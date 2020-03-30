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Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура
Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура

Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура

Коронавирус унес жизнь японского комика Кен Шимура
15:03 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

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В Японии умер известный юморист Кен Симура. Причиной стали осложнения, вызванные коронавирусом.

Смерть 70-летнего Кена Симуры наступила в воскресенье, 29 марта. Юморист умер в госпитале, куда был доставлен с лихорадкой и проблемами с дыханием.

Известно, что Кен Симура был в зоне риска, ведь уже имел проблемы с легкими. В 2016 году он перенес операцию и преодолел рак. Поэтому 19 марта с первыми же признаками COVID-19 его госпитализировали. Однако медикам все же не удалось спасти Кена Симуру. 

 
 
 
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プリンちゃんは元気です

Публикация от 志村けん (@ken_shimura_bakatono67)

 

Немало поклонников телезвезды и известного юмориста не сдерживают своего отчаяния от новостей СМИ. Однако люди не скрывают, что смерть Кена Сімури заставила их задуматься, что ситуация более серьезная, чем они думали. Поэтому в Японии тщательно соблюдают карантин и выходят из квартир только в медицинских масках.

"Это очень грустно. Видимо, плохо такое говорить, но я надеюсь, что его смерть поможет японцам, которые все еще, кажется, не воспринимают этот вирус серьезно, начать изменять свое отношение", – написал один пользователь твиттера.

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Еще в начале марта в Японии объявили карантин из-за вспышки коронавируса в мире. Это помогло уменьшить количество инфицированных и жертв. По состоянию на 30 марта в Японии коронавирусом заразились 1886 людей, 424 выздоровели, 54умерли.

"Японцы очень законопослушные. Если им сказали, что опасно, то почему бы не перестраховаться. Проблема лишь в том, что масок нет на полках супермаркетов. Скорее всего, те, кто без масок сейчас – это те, кому их просто не хватило", – рассказала украинка Ольга Даншина, которая живет в Японии.

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Знаменитости, Вирус, Коронавирус, Covid-19, Заразившиеся коронавирусом, Смертность от коронавируса, Кен Шимура, Юмирист, Комик Кен Шимура.
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