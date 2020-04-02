В США от коронавируса умер музыкант Адам Шлезингер

Новости шоу бизнеса:Американский музыкант и композитор, обладатель трех премий "Эмми".

Американский музыкант Адам Шлезингер, основатель групп Fountains Of Wayne и Ivy, умер от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. На момент смерти ему было 52 года.

Как сообщает Variety, композитор больше недели находился в одной из больниц Нью-Йорка, а в среду, 1 апреля, его не стало.

Адам Шлезингер является обладателем премии "Эмми" за музыку к сериалу "Чокнутая бывшая". Он был номинирован на премию "Оскар" и "Золотой глобус" за саундтрек к фильму "То, что ты делаешь", режиссером которого выступил Том Хэнкс.

У музыканта осталось две дочери, с женой он был в разводе.

Напомним: